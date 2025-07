Anchieta celebra Dia da Agricultura Familiar com ações especiais

Em comemoração ao Dia da Agricultura Familiar, celebrado em 25 de julho, o município de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAA), junto a instituições parceiras, promove uma rica programação técnica e comemorativa que se estende por quatro semanas, de 21 de julho a 14 de agosto de 2025.

O calendário foi cuidadosamente planejado para fortalecer a agricultura familiar local, promovendo troca de conhecimentos, formação técnica, valorização cultural e oportunidades de negócios. Os eventos abordarão temas como organização da feira da agricultura familiar, formalização de empreendimentos, acesso ao crédito rural e o destaque de duas culturas importantes para o município: o cacau e o café.

Programação técnica e cultural

A programação começa no dia 21 de julho, com o seminário “Organização da Feira da Agricultura Familiar de Anchieta – AFAFA”, no auditório da SEMAA, das 08h às 11h.

A atividade contará com os especialistas João Passos e Ivan Nery, do Projeto Arranjo Produtivo da ALES, com foco na profissionalização e no fortalecimento da s feiras local . Ao final, haverá um lanche compartilhado entre os participantes.

O ponto alto da celebração será no dia 25 de julho, quando será realizada, às 19h, uma Missa em Homenagem aos Agricultores Familiares, no Santuário Nacional de São José de Anchieta. A cerimônia vai reconhecer o papel essencial dos agricultores no desenvolvimento rural sustentável e na preservação dos valores culturais do campo.

No dia 31 de julho, o foco será o cacau, uma cultura em expansão na região. O seminário “Potencialidades e Perspectivas na Cultura do Cacau” acontece no Restaurante Dom Bernardo, em Alto Pongal, das 08h às 12h, com palestra de Danilo Baroni, do SENAR.

Já no dia 07 de agosto, também em Alto Pongal, o destaque será o seminário sobre o café, com o tema “Tratos culturais e beneficiamento na cultura do café”, das 08h às 12h, conduzido por Tafarel Colodetti e Tássio de Souza, do Incaper. O evento marca ainda o lançamento oficial da Exposul Café 2026, uma das maiores vitrines do café capixaba.

Encerrando a programação, no dia 14 de agosto, das 08h às 13h, o Clube do Cavalo, em Itapeúna, receberá o seminário “Importância da formalização e do crédito agrícola para a agricultura familiar”, com falas do Dr. Cezário Neto, do STRAP, sobre formalização das propriedades, das familias e dos empreendimentos rurais, e de representantes do SICOOB e SICREDI, que apresentarão detalhes do Plano Safra 2025/2026.

O encerramento será em clima de acolhimento, com moda de viola, exposição e venda de produtos de agroindústrias locais, tecnologias sustentáveis para a agricultura familiar, distribuição de mudas, sorteios.

O evento é uma realização conjunta da SEMAA/PMA, Incaper, STRAP e Projeto Arranjo Produtivo ALES (Casa dos Municípios), com apoio do MEPES/EFA-O, do SENAR.