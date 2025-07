Anchieta cria Central de Veículos e otimiza transporte de pacientes

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou a Central de Veículos da Saúde, um novo modelo de gestão da frota que vem garantindo mais organização, eficiência e agilidade no transporte de pacientes.

Com a reorganização do serviço, foi possível ampliar a capacidade de atendimento e otimizar o uso dos veículos disponíveis, melhorando o atendimento aos pacientes.

A central passou a funcionar de forma coordenada, integrando rotas, agendamentos e possui monitoramento da frota em tempo real. Atualmente, 36 motoristas atuam no sistema, garantindo a cobertura diária de diferentes regiões e especialidades médicas.

“Somente em 2024, mais de 22 mil pacientes foram transportados, sendo 14 mil apenas no primeiro semestre do ano um número que reforça a importância do serviço para garantir o acesso da população a consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos”, explica o coordenador do setor, Gabriel Garcia.

Com a criação da Central, a Secretaria de Saúde também passou a organizar melhor os os deslocamentos, otimizando o tempo dos motoristas, reduzindo custos e oferecendo mais conforto e segurança aos usuários do sistema de saúde municipal. Além disso, a central propicia mais segurança à preservação dos carros, um bem público que precisa ser bem cuidado.

A expectativa da Secretaria de Saúde é continuar aperfeiçoando o serviço, com base em dados e indicadores que orientem a expansão das rotas e o atendimento às demandas da população. “Além disso, temos trabalhado para diminuir a necessidade de os pacientes se deslocarem a outros municípios, negociando para o oferecimento de consultas, exames e serviços aqui em Anchieta”, salienta o secretário municipal de Saúde, Renato Lorencini.