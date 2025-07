Anchieta já castrou mais de 300 animais neste ano

Protetores independentes e pessoas que cuidam de animais em situação de rua também podem solicitar a castração diretamente pelo WhatsApp, sem necessidade de comprovar inscrição no CadÚnico, quando se tratar de animais abandonados.

Para se inscrever, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, CadÚnico, dados e uma foto do animal.

As inscrições para novas castrações seguem abertas e podem ser feitas presencialmente na Gerência de Bem-Estar Animal (GOBEA) ou via WhatsApp pelo número (28) 99950-8672.

De janeiro até agora, mais de 300 animais já foram castrados em Anchieta, por meio do programa municipal de controle populacional.

