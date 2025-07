Anchieta participa de evento nacional de cultura

Anchieta marcou presença na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura pela Justiça Climática, realizada na Aldeia Indígena Tupiniquim Caeiras Velha, em Aracruz.

O evento, que aconteceu no último dia 15, reuniu lideranças indígenas, representantes culturais e gestores públicos de diversas regiões do Brasil. Um dos objetivos foi promover o intercâmbio de saberes e práticas em prol da justiça climática e da valorização dos patrimônios culturais dos povos originários.

Para o Gerente Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Prof. Robinho, a participação de representantes culturais da comunidade indígena tupiniquim da Chapada do A, antiga Aldeia de Araputanga, reveste-se de grande importância.

“Trata-se de uma oportunidade de fortalecer os vínculos de pertencimento e a memória afetiva de nossos ancestrais, reafirmando o compromisso com a preservação das identidades culturais e com os direitos dos povos originários”, afirmou.

O evento contou com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande.