Anchieta receberá obras para melhoria no asfalto do município

A prefeitura de Anchieta inicia, na próxima sexta-feira (25) o recapeamento asfáltico de várias ruas da sede do município. A iniciativa faz parte do programa Pavimenta Detran, uma iniciativa do Governo do Espírito Santo em parceria com os municípios.

O prefeito Léo Português esteve pessoalmente no Palácio Anchieta, na quarta-feira, assinando o convênio para a execução dessa importante obra.

O investimento será aplicado em ruas com grande fluxo de veículos, garantindo mais conforto, segurança e mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Em Anchieta, a seleção das vias a serem beneficiadas foi feita com base em critérios técnicos, priorizando os trechos mais deteriorados e de maior importância para o tráfego urbano.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o recapeamento abrangerá importantes vias da cidade, localizadas nos bairros Alvorada e Centro.

“O programa Pavimenta Detran é uma grande conquista para Anchieta. Estamos felizes em ver nosso município sendo contemplado com esse investimento que trará mais qualidade de vida para a população e deixará nossa cidade mais bonita e segura”, destacou o prefeito Léo Português.



Além da melhoria na pavimentação, o programa prevê ainda a revitalização da sinalização viária, com novas faixas de pedestre, pintura de quebra-molas e reforço nas placas de trânsito. A expectativa é que as intervenções impactem diretamente na redução de acidentes e na fluidez do tráfego urbano.

O Pavimenta Detran é fruto de um esforço conjunto entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), o Governo do Estado e as prefeituras capixabas. Em Anchieta, a parceria chega para somar aos demais investimentos que vêm sendo realizados nos últimos anos, reafirmando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano e a qualidade da infraestrutura municipal.