Animais silvestres são resgatados em ação em Conceição da Barra

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Conceição da Barra, promoveu entre os dias 14 e 16 de julho uma ação de conscientização e combate ao cativeiro ilegal de animais silvestres no município.

Durante a campanha, a equipe da Coordenação de Fauna (CFAU) do Iema realizou abordagens educativas para orientar os moradores sobre os impactos ambientais do cativeiro irregular e destacar a importância da entrega voluntária desses animais, uma alternativa legal e segura.

Ao longo dos três dias, cerca de 40 aves silvestres de diferentes espécies foram resgatadas e encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cereias), onde receberão avaliação e cuidados especializados.

Para o coordenador de Fauna do Iema, Cosme Damião Valim Carvalho, a iniciativa foi um sucesso. Segundo ele, “a equipe foi muito bem recebida pela população, o que possibilitou um excelente trabalho de diálogo para conscientizar que manter animais silvestres em cativeiro é crime e prejudica a biodiversidade capixaba. Ao entregarem voluntariamente os animais ao Iema, os cidadãos colaboram com a preservação das espécies e evitam penalidades”.

De acordo com a Lei Complementar Estadual Nº 936, de 27 de dezembro de 2019, a entrega voluntária de animais mantidos irregularmente em cativeiro não acarreta penalidades, desde que não haja comprovação de maus-tratos.

