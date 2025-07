Apiacá: Maria Cecília & Rodolfo entre as atrações da Festa de Sant’Ana

a prefeitura de Apiacá divulgou a programação oficial da festa do município. A data máxima é o próximo dia 26, dia da padroeira Senhora Sant’Ana, com show da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Os cinco dias contam com atividades religiosas, culturais e esportivas; nas praças do centro, no ginásio poliesportivo (bairro José Henriques), na Igreja Matriz e no estádio Gabriel da Silveira, de 23 a 27 de julho.

Ponto de encontro nas festas de Apiacá, a barraca de chope abre a programação, no fim da tarde de quarta-feira, com música ao vivo à noite. No dia seguinte, começam os shows, e serão dois palcos neste ano: o Principal e o Alternativo.

O ginásio é local do Baile do Apiacaense Ausente, na sexta. Neste ano, o homenageado é José da Silva Derocy, o Cizinho.

Na programação religiosa, tem celebração eucarística, missa solene e procissão. No esporte, tem torneio de vôlei e de futevôlei, partida de futebol de campo, aulões de capoeira e de jiu-jítsu e a Corrida Rústica, que abre inscrição no dia 17.

“Apiacá, nesta gestão, renova sua autoestima. Estamos buscando, no Estado e em Brasília, recursos que nos permitam resgatar a tradição que, por muitos anos, fez da nossa pequena cidade uma referência em festividades. Esta gestão está comprometida com um trabalho que proporcionará ao povo o reencontro entre a cultura e a alegria de todos”, avalia o secretário municipal de Arte e Cultura, Sávio Maximo Ribeiro.

O secretário de Administração, Carlos Magno de Oliveira (Kaká), presidente da comissão de festa, ressalta o empenho em agradar diversos públicos. “Uma das intenções foi equilibrar bem a tradição religiosa e a cultura popular. Apiacá está pronta para receber os visitantes e celebrar nossas tradições”.

O prefeito Márcio Keres destaca que o evento ajuda a movimentar a região. “A Festa de Apiacá pertence à comunidade e gera renda. Fico feliz de podermos voltar a ter um evento desse porte, com o show nacional de Maria Cecília e Rodolfo e uma programação ampla, viabilizada com o apoio de emendas parlamentares. É uma festa que promove reencontros e foi pensada com muito carinho, organizada com responsabilidade e respeito ao uso do dinheiro público”.

Feriado municipal

Por conta programação, foi antecipado para o dia 25, sexta, o feriado municipal em homenagem à padroeira. Além disso, foi decretado ponto facultativo para a prefeitura no dia 24. Nos dois dias, o serviço 24 horas do hospital São Vicente de Paulo, no centro da cidade, funcionará normalmente.

Confira a programação da Festa de Sant’Ana

Dia 23/07 – quarta-feira

17h – Abertura da barraca de chope

20h – Música ao vivo na barraca de chope



Dia 24/07 – quinta-feira

20h30 – Show com Alessandro Arrocha (Palco Principal)

22h30 – Show com Banda 10 (Palco Principal)

23h50 – Show com Musical Prateado (Palco Principal)



Dia 25/07 – sexta-feira

14h – Show com Evellyn Abreu (Palco Alternativo)

17h – Show kids com Tina Show (Palco Alternativo)

19h – Celebração Eucarística em louvor a São Cristóvão (Igreja Matriz)

20h30 – Show com Glauco Zulo (Palco Principal)

21h – Baile do Apiacaense Ausente (Ginásio), com as bandas Segredo de Estado e Vibe Mix

22h30 – Show com Evandro e Raniery (Palco Principal)

23h50 – Show com Garotos Tradição (Palco Principal)



Dia 26/07 – sábado

5h – Alvorada Musical com a Lira 26 de Julho (Maestro Alessandro)

10h – Missa Solene em Louvor à Padroeira Senhora Sant’Ana (Igreja Matriz)

15h – Tarde de Pagode com Grupo Aparência (Palco Alternativo)

18h – Procissão com a Imagem da Padroeira

20h30 – Show com Agitaê (Palco Principal)

22h30 – Show com Carol e Priscila (Palco Principal)

00h – Show Pirotécnico

00h10 – Show com Maria Cecília e Rodolfo (Palco Principal)



Dia 27/07 – domingo

10h – Desfile das Bandas Marciais (Praça Principal)

13h – Show com Resgate do Samba (Palco Alternativo)

16h – Show com Samba Lá Dá Cá (Palco Alternativo)

19h – Música ao vivo na barraca de chop

Confira a programação esportiva

Dia 24/07 – quinta-feira

8h – Torneio de Vôlei Infantil (Estádio Gabriel da Silveira) com premiações

12h – Torneio de Vôlei para Iniciantes (Estádio Gabriel da Silveira) com premiações



Dia 25/07 – sexta-feira

11h – Torneio de Futevôlei Misto (Estádio Gabriel da Silveira)

1º lugar: R$ 1.000 | 2º lugar: R$ 500 | 3º lugar: R$ 200

17h – Aulão de Capoeira (Praça Principal) – Campeões de Futuro – Mestre Heraldo



Dia 26/07 – sábado

8h – Futebol: Apiacá x Aserita (Estádio Gabriel da Silveira) – Campeões de Futuro – técnico Sebastião Neto

8h30 – Torneio de Futevôlei para Iniciantes (Estádio Gabriel da Silveira) com premiações

15h10 – Corrida Rústica

1º lugar: R$ 300 | 2º lugar: R$ 200 | 3º lugar: R$ 100 | 4º lugar: R$ 75 | 5º lugar: R$ 50

Inscrições a partir de 17/07 pelo telefone (22) 99807-1199



Dia 27/07 – domingo

8h30 – Aulão de Jiu-Jítsu (Praça do Coreto) – professor José Carlos