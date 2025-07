Ar seco e sol predominam em todas as regiões do ES

O tempo segue aberto no Espírito Santo nesta terça-feira (22). A presença de um sistema de alta pressão, aliada ao ar seco, mantém o céu limpo em todas as regiões do estado.

Não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade fraca a moderada entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Na Grande Vitória, o dia será de poucas nuvens, sem chance de chuva. A temperatura varia entre 16°C e 30°C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Na Região Sul, o clima também se mantém estável. Em áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 16°C a 31°C. Já nas áreas altas, variam entre 10°C e 25°C. Os ventos ganham força no litoral.

A Região Serrana terá tempo firme e céu com poucas nuvens. Nas partes mais baixas, a mínima é de 15°C e a máxima, 29°C. Em áreas mais altas, a variação é de 10°C a 26°C.

No Norte do estado, o cenário se repete: sem chuva e com céu limpo. A temperatura mínima é de 17°C e a máxima, de 30°C.

Na Região Noroeste, os termômetros oscilam entre 15°C e 30°C nas áreas menos elevadas. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima chega a 14°C e a máxima não passa de 27°C.

A Região Nordeste registra mínimas de 17°C e máximas de até 29°C. Não há previsão de instabilidade para nenhuma das localidades capixabas.