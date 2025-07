Argentino acusado de estupro é extraditado após anos escondido no ES

Um cidadão argentino condenado por abuso sexual de menor foi entregue a autoridades argentinas, após quase uma década foragido da justiça.

O argentino, hoje com 62 anos, foi preso no dia 28 de maio de 2024 no município de Alfredo Chaves/ES, após ser localizado pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal do Espírito Santo.

O crime foi cometido em 2016, quando, segundo dados da justiça argentina, o agora condenado forçou uma adolescente de 15 anos a consumir álcool e maconha, e posteriormente a estuprou.

Após a condenação, ele fugiu do país, passando pelo Uruguai e, em seguida, pelo Brasil, entrando possivelmente pela fronteira no Rio Grande do Sul.

Durante anos, o estrangeiro viveu discretamente em Alfredo Chaves, uma cidade tranquila do interior capixaba, tentando se esconder das autoridades. A localização do foragido foi resultado do trabalho de inteligência e cooperação internacional da Polícia Federal.

Após mais de um ano detido no Brasil, a extradição foi concluída nesta data. Ele foi escoltado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde foi entregue a policiais argentinos para ser levado de volta ao seu país de origem e cumprir a pena imposta pela Justiça.

O caso reforça a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade transnacional e à impunidade.