Arraiá Decolores promete animar Cachoeiro no próximo sábado (05)

O Grupo do Cursilho de Cristandade (MCC) de Cachoeiro, convida toda a comunidade para participar de um momento de fé, alegria e confraternização: o “Arraiá Decolores”, que acontecerá neste sábado, 05 de julho, a partir das 17h, no Diamante Hall, em Cachoeiro de Itapemirim.

A tradicional festa julina, organizada pelo movimento do Cursilho, contará com um ambiente familiar e acolhedor, com diversas barraquinhas oferecendo comidas e bebidas típicas: churrasquinho, pastéis, polenta, péla égua, caldos, canjição, doces e muito mais. Além das delícias gastronômicas, os participantes poderão se divertir com as clássicas brincadeiras e o tradicional quadrilhão, que prometem animar o público de todas as idades.

Com entrada franca, o evento é uma oportunidade de vivenciar a cultura popular nordestina em clima de partilha e fraternidade, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a evangelização de forma alegre e descontraída.

“O Arraiá Decolores tem como objetivo integrar ainda mais os membros do movimento e abrir espaço para a participação de toda a comunidade diocesana. A festa será um momento de convivência, música, diversão e vivência cristã, marcado pelo espírito do cursilhismo”, expressou o representando jovem do GED, Bernardo Malta de Palma.

Informações:

Data: 05 de julho (sábado)

A partir das 17h

A partir das 17h Local: Diamante Hall (Rod. Gov. Lacerda de Aguiar – São José do Frade, Cachoeiro de Itapemirim)

Entrada franca

