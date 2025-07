Ataque a tiros em prédio corporativo no centro de Manhattan deixa cinco mortos

Um tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (28) em um prédio comercial na Park Avenue, no centro de Manhattan, resultou na morte de cinco pessoas, incluindo o atirador, informou uma fonte à CNN.

O homem, identificado como um jovem de 27 anos natural de Las Vegas, foi visto entrando no edifício que abriga escritórios da National Football League (NFL) e da Blackstone, entre outras empresas. O prédio, que ocupa um quarteirão inteiro, é um dos poucos na região a possuir um CEP exclusivo.

Autoridades confirmaram a morte do atirador no local. O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, declarou que o serviço secreto está oferecendo apoio nas investigações, enquanto o esquadrão antibombas da polícia de Nova York também está atuando na cena do crime.

Segundo informações da CNN, agentes do FBI de Nova York foram mobilizados para prestar suporte às equipes que trabalham no local do ataque.