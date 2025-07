Ministro brasileiro alerta ONU sobre genocídio e crise humanitária em Gaza

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, discursou nesta segunda-feira (28) na Organização das Nações Unidas (ONU), durante conferência dedicada ao conflito entre Israel e Palestina. Em sua fala, o chanceler brasileiro destacou as “alegações credíveis de genocídio” na Faixa de Gaza e defendeu a necessidade de aplicação rigorosa da lei internacional para responsabilizar os envolvidos.

A conferência da ONU debateu a viabilidade da solução de dois Estados como caminho para o fim do conflito histórico entre israelenses e palestinos. Mauro Vieira ressaltou que, diante das denúncias sérias sobre violações, “invocar a lei internacional não é suficiente, temos que aplicá-la com determinação”.

O ministro reforçou as diretrizes internacionais que orientam a postura dos países frente à ocupação dos territórios palestinos, incluindo o apoio à admissão da Palestina como membro pleno da ONU e a manutenção da distinção legal entre Israel e os territórios ocupados.

No contexto humanitário, Vieira destacou a grave situação em Gaza, onde a fome atinge níveis alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, mais de 100 palestinos morreram de fome desde o início da guerra, em outubro de 2023. A ONU alerta que o acesso à ajuda humanitária na região permanece extremamente restrito, agravando a crise.

“Essas ações legais podem ser tomadas agora com base na credibilidade da ordem internacional, mas dependem de uma aplicação não seletiva”, afirmou o chanceler. Ele acrescentou que “é preciso vontade política e um segmento robusto para que o processo avance”.

Até o momento, 147 dos 193 países membros da ONU reconhecem oficialmente a Palestina. Contudo, a proposta da solução de dois Estados enfrenta resistência dos governos de Israel e dos Estados Unidos.

Em paralelo à conferência, Mauro Vieira iniciou no domingo (27) uma agenda oficial nos Estados Unidos, incluindo reuniões em Washington para tratar do aumento tarifário de 50% sobre produtos brasileiros, imposto pelo governo do presidente Donald Trump, que entrará em vigor na próxima sexta-feira (1º).

A visita do ministro ao país americano ocorre em um momento de busca por diálogo diplomático, na semana em que a nova tarifa passa a valer, impactando diretamente o comércio bilateral.