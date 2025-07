Atenção! 34 cidades do Espírito Santo recebem alerta de chuvas; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas em diversos municípios do Espírito Santo.

O alerta é válido das 10h desta quinta-feira (03) e vai até as 23h59h da sexta-feira (4). A previsão é de volumes de chuva entre 20 e 30mm/h ou 50mm/dia. Também há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui