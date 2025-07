Atenção! Ônibus quebrado causa transtornos no trânsito em Cachoeiro

De acordo com pessoas que passam pelo local, o trânsito segue lento e alguns motoristas tentam desviar a rota para evitar o congestionamento.

Um ônibus quebrou em uma via movimentada próximo ao bairro IBC, em Cachoeiro , na manhã desta quinta-feira (23).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui