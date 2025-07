"Operação Estado Presente" fortalece combate ao crime em Cachoeiro

Desde a última segunda-feira (21), acontece a Operação Estado Presente, que tem como objetivo combater a criminalidade no Sul Capixaba.

O vice-governador Ricardo Ferraço esteve em Cachoeiro de Itapemirim na última quarta-feira (23), para o início da ação na cidade, e garantiu que a operação é essencial para garantir a segurança e a tranquilidade da população. De acordo com ele, o marco de 34 dias sem homicídios registrados em Cachoeiro é resultado do empenho dos agentes de segurança.

“Isso reflete, graças a Deus, uma cultura de paz, porque nós trabalhamos todos os dias para combater a criminalidade e a violência, mas também trabalhamos para criar alternativas sociais e oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver.”

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, também participou da coletiva e afirmou que o governo marca o programa Estado Presente com investimentos em segurança, como a aquisição de equipamentos, a recomposição dos efetivos e o uso de tecnologia — sempre com as forças de segurança atuando de forma empenhada.

No Espírito Santo, bandido não se cria. E é isso que a gente quer: uma terra de bem, com pessoas de bem — e, com essa operação, mostramos à sociedade que estamos unidos, sem vaidade, e produzindo cada vez mais.

Ele explicou ainda como funciona a operação: “Fazemos o levantamento dos bairros com maiores indicadores desviantes. Nós começamos, ao longo da semana, a mapear esses locais, pedir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão — e isso tem sido feito ao longo da semana. Já apreendemos submetralhadora, metralhadora, arma, revólver, drogas. Realizamos prisões — mais de seis prisões realizadas aqui só nesses três dias de operação. E agora é saturação total, mostrando que aqui o domínio público é domínio do Estado, domínio da pessoa de bem, e não é local de bandido.”

A operação tem como foco bairros com alto índice de criminalidade. Veja a seguir: