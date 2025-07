Autoridades marcam presença na abertura do Festival de Inverno de Guaçuí

A primeira noite do Festival de Inverno de Guaçuí foi marcada por grande público, apresentações musicais de destaque e a presença de autoridades estaduais e municipais, que prestigiaram o evento realizado no Centro de Eventos do município. O festival segue até domingo (6) e promete movimentar o Sul do Espírito Santo com cultura, gastronomia e turismo.

Entre os presentes, destacou-se o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, que visitou o festival pela primeira vez e elogiou a organização e o ambiente acolhedor da festa. “Lamentavelmente eu nunca havia participado. Estou admirado com a estrutura e a beleza do evento. Tudo muito bem organizado, com um clima maravilhoso, um frio agradável para curtir a noite”, afirmou.

O secretário também fez questão de reconhecer a importância do portal AQUINOTICIAS.COM, organizador do evento, que celebra seus 21 anos de atuação no próximo domingo. “O AQUINOTÍCIAS.COM conquistou seu espaço. Além do Sul, hoje é referência em todo o Estado. É fundamental termos veículos assim, que fortalecem a comunicação regional”, completou.

Já o secretário municipal de Cultura e Turismo, John Kennedy Gomes Alves, destacou o impacto positivo do festival na economia local e regional. “O Festival de Inverno impulsiona o turismo, movimenta o comércio e gera oportunidades para diversos setores. É um importante motor para o desenvolvimento socioeconômico de Guaçuí e da região do Caparaó”, ressaltou.

A noite de abertura contou com shows do DJ Manux, da banda Casaca e do cantor Marcelo Falcão, que levou o público ao delírio com grandes sucessos.

Programação de sábado

Neste sábado (5), a programação tem início às 20h com a abertura da Praça Gastronômica e segue com apresentações de DJ Manux, Lucas Turini, Trio Covers (em tributo a Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e o aguardado show nacional de Zé Ramalho.

Já no domingo (6), a entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento ou um agasalho. A partir das 14h, sobem ao palco Felipe Fernandes, Tunico da Vila e o Projeto Feijoada. Às 20h, o encerramento será marcado pela celebração dos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, com apresentação de Fabiano Jufo e Orquestra, que fará uma homenagem especial a Roberto Carlos.