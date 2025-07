Avicultor ganha poder de compra com insumos em baixa

Após registrar queda em junho, o poder de compra do avicultor voltou a crescer na primeira quinzena de julho. O avanço está diretamente relacionado à recente valorização do frango vivo e à queda nos preços dos principais insumos da atividade: o milho e o farelo de soja.

De acordo com análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), a melhora no cenário ocorre em meio à recuperação das cotações do frango vivo em São Paulo. O movimento de alta nos preços do animal é atribuído à retomada gradual das exportações, que haviam sido prejudicadas no mês anterior por conta das restrições comerciais internacionais.

