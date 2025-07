Bairros de Anchieta recebem novas academias públicas

A Prefeitura de Anchieta anunciou nesta sexta-feira (4) a entrega de várias academias públicas em bairros e comunidades do município.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Juventude de Anchieta, o novo equipamento beneficiará aquelas pessoas que gostam de se exercitar ao livre.

A calistenia é um método de treino que utiliza o peso do próprio corpo como resistência, focando no desenvolvimento de força, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Se baseia em movimentos naturais do corpo, como flexões, agachamentos, barras e abdominais, trabalhando vários grupos musculares simultaneamente.

De acordo com o secretário da pasta, Rodrigo Villar, outras comunidades também serão beneficiadas.

Em Recanto do Sol a prefeitura está substituindo os equipamentos da academia que já existe no local.