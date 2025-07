Banestes realiza leilão de imóveis no próximo dia 12 de agosto

O Banestes vai levar a leilão 39 imóveis, no próximo dia 12 de agosto, às 14 horas. Entre as opções estão salas comerciais, propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos espalhados em 14 cidades do estado e duas cidades do Rio de Janeiro. Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet. Esse será o primeiro leilão de imóveis do ano.

Do total dos itens disponíveis, quatro são imóveis rurais distribuídos nos municípios de Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha. Os lances dos imóveis variam entre R$ 695 mil e R$ 8,9 milhões. Lotes e terrenos também estão entre as opções, disponíveis nos municípios de Vila Velha, Serra, Mimoso do Sul, Colatina, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, cujos lances variam de R$ 70 mil a até R$ 4,9 milhões.

Leia também: Contra tarifaço: setor de rochas faz mobilização bilateral com reuniões no ES, Brasília e EUA

Recebem destaque ainda opções de salas comerciais, localizadas em Vila Velha, Linhares, Guarapari e Cariacica. As metragens variam de 25 a 36 metros quadrados, e os lances iniciais vão de R$ 100 mil a R$ 193 mil.

Um apartamento de alto padrão, em Cachoeiro de Itapemirim, é um dos destaques. Situado no coração do município, tem área privativa de 293 metros quadrados, duas vagas de garagem, duas suítes com closet, dois quartos, banheiros, lavabo, sala de jantar/estar e três varandas. O lance inicial é de R$ 1,065 milhão. O item de maior valor é uma fazenda no município de Anchieta, sul do Estado, com área de 195 mil metros quadrados e com lance inicial de R$ 8,9 milhões.

Entre as opções residenciais, estão disponíveis três apartamentos de 83 metros quadrados cada, em Campos dos Goytacazes (RJ), com lance inicial a partir de R$ 532 mil. Outra opção disponível no estado do Rio de Janeiro é um imóvel comercial localizado em Itaperuna, com mais de 3 mil metros quadrados e lance inicial de R$ 5,5 milhões.

Conceição da Barra, Guarapari e Itapemirim estão com opções para casas residenciais, que variam de R$ 134 mil a R$ 190 mil. Colatina tem ainda uma opção de apartamento residencial, com 133 metros quadrados, três quartos, sendo uma suíte, área de serviço e vaga de garagem. O lance inicial é de R$ 325,2 mil.

Na capital capixaba, Vitória, estão disponíveis dois imóveis: um apartamento de 73 metros quadrados, no bairro Parque Moscoso, com valor inicial de R$ 170 mil, e uma loja comercial, com área estimada de 399 metros quadrados, localizada no bairro Centro, e lance inicial de R$ 248 mil.

No município da Serra, além dos dois terrenos urbanos, estão disponíveis também quatro imóveis residenciais, cujas metragens variam de 53 a 151 metros quadrados, e valores de R$ 175 mil a R$ 490 mil.

Os interessados em adquirir os bens ofertados podem consultar as informações completas ou realizar agendamento de visitas aos locais dos bens a serem leiloados podem ser feitas pelos telefones (27) 99955-5000 e (27) 99955-6685 ou pelo e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site https://www.colodeteleiloes.com.br/. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances serão conduzidos pelo leiloeiro oficial Sr. Mauro Colodete.

O edital com mais outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco: https://www.banestes.com.br/, seção “leilões”. A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro oficial.