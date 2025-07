Bebê de um ano é atacado por pitbull em Marataízes

Uma criança de 1 ano e 7 meses sofreu um ataque brutal de um cachorro da raça pitbull, em Marataízes, no último domingo (13).

De acordo com as informações, a criança brincava em uma calçada quando se aproximou de um portão de madeira e foi atacada. O animal vive sozinho no imóvel e recebe cuidados apenas uma vez por semana.

A criança recebeu os primeiros atendimentos na UPA de Marataízes e, em seguida, foi levada pelos próprios parentes ao Hospital Infantil.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde atual da criança.