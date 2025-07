Bebê de um ano e seis meses morre afogado em município do ES

De acordo com informações, a criança chegou a ser socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida;. no entanto já chegou na unidade sem vida.

Um bebê de um ano e seis meses morreu afogado em uma fazenda no Centro de Montanha , na última quarta-feira (23).

