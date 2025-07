Biblioteca Transcol reabre no Terminal de Jardim América

Nesta terça-feira (15), o projeto Biblioteca Transcol marcou seu reencontro com os leitores capixabas com a reinauguração da primeira unidade desta nova fase, localizada no Terminal de Jardim América, em Cariacica.

A cerimônia contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de outras autoridades estaduais e municipais.

O projeto é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), em parceria com a OSC Universidade para Todos, selecionada por chamamento público.

Além disso, conta com o apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES). O Biblioteca Transcol conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura (MinC).

“Cultura não é um luxo, mas é uma necessidade das pessoas e também forma a nossa identidade. Sempre que você conhece uma nova região, você se refere a alguma riqueza cultural daquele povo. É preciso valorizar isso. Temos aqui na solenidade muitos jovens que revelam o interesse da juventude em ter acesso a livros e títulos que talvez não teriam condições de ler. As pessoas viajam nos ônibus do Sistema Transcol e agora vão poder também viajar nas histórias contadas nos livros disponíveis na Biblioteca Transcol”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronh, falou sobre o retorno do projeto.

“A volta da Biblioteca Transcol é de uma importância enorme. Ela tem a função de estimular a leitura e oferecer conhecimento para a população. Além do serviço habitual de empréstimo de livros, o projeto também vai oferecer diversas atividades culturais, como rodas de leitura, poesia, contação de hisória, música, entre outras. A ideia é estimular a participação as milhares de pessoas que circulam pelos terminais todos os dias”, pontuou.

O diretor-presidente da Ceturb/ES, Marcelo Campos Antunes, destacou a importância da retomada do projeto.

“A reinauguração da Biblioteca Transcol demonstra também o nosso compromisso em promover o desenvolvimento social e cultural do Espírito Santo. Acreditamos que o acesso à leitura é crucial para uma sociedade justa, e esta colaboração entre órgãos estaduais gerará um impacto positivo duradouro na vida dos capixabas. A nova biblioteca será um espaço acessível de aprendizado e transformação, unindo cultura, educação e mobilidade urbana.”

“O Projeto Biblioteca Transcol coloca o livro no itinerário da população. É um embarque no fantástico mundo da leitura e representa um dos maiores projetos de incentivo à leitura e democratização do acesso ao livro no Espírito Santo. É uma alegria imensa participar de sua volta aos terminais da Grande Vitória”, completou o presidente da OSC Universidade para Todos, Rodrigo Trazzi.

Para a gerente de Formação, Livro e Leitura da Secult, Ana Laura Nahas, o retorno da Biblioteca Transcol é um momento de grande celebração para o livro e a leitura no Espírito Santo.

“O projeto volta com acervo renovado, uma movimentada programação cultural, mais recursos de acessibilidade e um diálogo estreito com o universo digital. Acreditamos que isso vai ampliar ainda mais sua potência”, acrescentou.

A programação cultural foi um dos destaques do evento, com apresentações de slam — estilo de poesia falada que valoriza a oralidade e a força das palavras.

O slammer paulista Emerson Alcade, vencedor do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Fomento à Leitura, participou do evento ao lado de artistas capixabas como Adrielly Franklin, João Martins, Santz e Ira, todos nomes de destaque na cena local.

Um novo capítulo

Criada em 2007, a Biblioteca Transcol chegou a operar em todos os terminais da Grande Vitória antes de ser interrompida durante a pandemia de Covid-19, em 2020.

Agora, reformulado e com estrutura modernizada, o projeto inicia um novo capítulo, com previsão de inaugurar outras oito unidades até meados de setembro.

No total serão três em Vila Velha, três na Serra e três em Cariacica (com exceção do terminal do Ibes, que está passando por uma reforma).

Entre as novidades, está a inclusão de livros infantis no acervo e a possibilidade de retirada de um exemplar extra por adulto, como forma de incentivo à formação de novos leitores.

As bibliotecas passam a operar em rede, com integração que facilita o controle de acervo, a reposição de títulos e o conhecimento dos perfis de leitura do público atendido.

Outro avanço importante é a acessibilidade: os módulos oferecem audiolivros, e-books, fontes ampliadas e estrutura física inclusiva, além de promoverem eventos culturais mensais com artistas capixabas.

Serviço ao leitor

A unidade de Jardim América está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O empréstimo de livros pode ser feito mediante cadastro, com prazo inicial de 20 dias, renovável por mais 10.

Inicialmente, cada módulo conta com 600 livros, número que será ampliado em breve para 1.000 volumes.