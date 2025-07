Bolsonaro com tornozeleira: STF julga se mantém medidas cautelares

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira (18), a partir das 12h, se mantém as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, está o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de aproximação a embaixadas. O caso está sendo analisado no plenário virtual, com prazo de votação até 21 de julho.

Defesa tenta reverter decisões de Moraes

A defesa de Bolsonaro apresentou argumentos contrários às medidas, alegando ausência de fundamentos que justifiquem o monitoramento com tornozeleira eletrônica. Segundo os advogados, as decisões violam direitos individuais e não encontram respaldo em fatos concretos. Já a Procuradoria-Geral da República foi favorável às cautelares.

Decisão pode influenciar cenário político

A decisão do STF ocorre em meio a investigações envolvendo o ex-presidente em supostos planos de golpe de Estado. A manutenção das medidas pode ampliar o isolamento político de Bolsonaro e dificultar articulações do PL. A imagem de Bolsonaro com tornozeleira também repercute negativamente entre aliados.

Polícia Federal intensifica ações contra aliados

Além do monitoramento, a Polícia Federal realizou buscas na sede do PL e nas residências de Jair Bolsonaro, como parte das apurações em curso. A ofensiva inclui nomes do alto escalão bolsonarista e se conecta a investigações sobre ataques ao sistema democrático. A tornozeleira é vista como uma medida simbólica de controle.

Expectativa por novo capítulo no Supremo

A votação seguirá de forma virtual, com prazo até domingo. Durante esse período, ministros podem apresentar seus votos e os representantes legais se manifestar. A decisão sobre Bolsonaro com tornozeleira eletrônica será mais um marco no embate entre o STF e o ex-presidente.