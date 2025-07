Bolsonaro preso: ex-presidente defende que filho fique nos EUA

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (17), uma nova operação na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação faz parte de um inquérito que apura supostos crimes cometidos durante e após seu mandato. Entre as principais suspeitas estão coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataques à soberania nacional.

A movimentação causou intensa repercussão política e popular, reacendendo buscas com os termos “Bolsonaro preso” nas redes sociais e no Google. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão como parte das diligências autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente não foi detido, mas a operação reforça a gravidade das investigações em andamento.

Bolsonaro está inelegível até 2031: veja os motivos

Desde junho de 2023, Jair Bolsonaro está inelegível por oito anos, o que o impede de disputar eleições até 2031. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.

Além do processo no TSE, Bolsonaro enfrenta diversos inquéritos no Supremo Tribunal Federal e é alvo de apurações sobre tentativas de golpe de Estado, fraudes em cartão de vacinação e manipulação de dados. A cada nova operação, cresce a tensão em torno da possibilidade de prisão do ex-presidente.

Eduardo Bolsonaro não deve voltar ao Brasil, diz ex-presidente

Durante uma visita ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Jair Bolsonaro afirmou que o filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), não deve retornar ao Brasil. “Ele vai ser preso no aeroporto”, declarou o ex-presidente, ao comentar a situação do deputado federal licenciado que atualmente está nos Estados Unidos.

Segundo Bolsonaro, Eduardo “é mais útil fora do país”. O ex-presidente ressaltou que o filho tem influência no meio político norte-americano e mantém relações com aliados do ex-presidente Donald Trump. “Ele conhece dezenas de parlamentares e está trabalhando pela nossa liberdade lá fora”, afirmou.

Quais crimes Bolsonaro está sendo investigado?

A investigação atual da PF inclui coação no curso do processo, o que significa tentar influenciar ou intimidar testemunhas ou envolvidos. Bolsonaro também é suspeito de obstrução de Justiça, por possíveis tentativas de atrapalhar as apurações oficiais. Além disso, há indícios de ataques à soberania nacional, especialmente no contexto das eleições e da tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro.

As investigações ainda estão em curso, mas já geram fortes especulações sobre uma possível prisão de Bolsonaro. A repercussão impacta diretamente o cenário político e o futuro do ex-presidente, que tenta manter influência mesmo fora das urnas.

Bolsonaro preso? Clima político se agrava com avanço das investigações

O clima político em Brasília é de incerteza. Com a intensificação das operações da Polícia Federal e novas delações envolvendo o ex-presidente, cresce o debate sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro. Embora ele ainda não tenha sido formalmente acusado em muitos dos processos, a pressão jurídica e política aumenta.

A base bolsonarista reage com críticas ao Judiciário, enquanto opositores cobram a aplicação da lei. A palavra-chave “Bolsonaro preso” se tornou um dos assuntos mais buscados no país, refletindo a polarização em torno do ex-presidente. O desfecho das investigações será decisivo para o futuro político de Bolsonaro e sua família.