Brás Zagotto assume Secretaria de Limpeza Urbana de Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (16), Brás Zagotto assumiu oficialmente o cargo de secretário municipal de Limpeza Urbana de Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU), localizado no bairro São Geraldo, e contou com a presença de autoridades locais, servidores e cidadãos.

Zagotto, que já ocupa o cargo de vereador em seu sétimo mandato, anunciou seu afastamento temporário da Câmara Municipal na última terça-feira (15), para se dedicar a esse novo desafio. Em sua fala durante a cerimônia, ele demonstrou entusiasmo e compromisso com o novo cargo.

“Saio da Câmara, mas sigo servindo à população de Cachoeiro. Na Secretaria de Limpeza Urbana, quero contribuir para que nossa cidade esteja mais limpa, organizada e acolhedora, com respeito ao cidadão e valorização dos servidores que atuam nessa área tão essencial. A limpeza urbana não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde pública e de bem-estar para todos os cachoeirenses. Estarei trabalhando para garantir que nossa cidade se mantenha saudável e agradável, sempre com um olhar atento às necessidades dos nossos moradores e dos trabalhadores que fazem essa tarefa acontecer”, afirmou Brás.

Brás tem uma carreira política sólida, com passagens relevantes pelo Executivo e o Legislativo de Cachoeiro. Já presidiu a Câmara Municipal de Cachoeiro por dois mandatos e também comandou diversas secretarias, incluindo a de Interior, Defesa Civil e Limpeza Urbana em gestões anteriores. Essa experiência, aliada à sua visão de gestão pública, torna-o um nome forte para dar continuidade e aprimorar as ações de limpeza e organização urbana da cidade.

“Brás é um homem com vasta experiência e um histórico de trabalho comprometido com a nossa cidade. Tenho plena confiança de que ele fará um excelente trabalho à frente da Secretaria de Limpeza Urbana, implementando melhorias que irão impactar diretamente na qualidade de vida dos cachoeirenses. A limpeza e a coleta de lixo são pilares fundamentais para a saúde pública e o bem-estar da nossa população. Com o trabalho de Brás, tenho certeza de que vamos avançar muito nessa área, com mais eficiência e qualidade no serviço prestado”*, disse o prefeito Theodorico Ferraço, que demonstrou total apoio à nova gestão de Zagotto.

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SELIMP) é fundamental para garantir o bem-estar e a saúde pública da cidade, sendo responsável por ações como a coleta de resíduos domiciliares e comerciais, varrição das vias públicas, conservação das áreas verdes, e a gestão de aterros sanitários. A pasta também se ocupa de fiscalizar o cumprimento das normas de higiene e promover campanhas educativas para conscientizar a população sobre o descarte adequado de resíduos.

Com a chegada de Brás Zagotto à Secretaria, a expectativa é de que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim continue avançando na organização do espaço urbano e no cuidado com a saúde da população, com foco na limpeza e no manejo responsável dos resíduos.