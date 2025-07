BRK usa tecnologia para reduzir perdas de água em Cachoeiro

Em um movimento estratégico voltado à sustentabilidade e à eficiência operacional, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, anuncia a utilização de uma tecnologia inovadora para detectar, com ainda mais precisão, as perdas no sistema de distribuição de água.

A iniciativa, que integra sensores eletrônicos, inteligência artificial e monitoramento em tempo real, promete revolucionar a forma como a concessionária lida com vazamentos no sistema de distribuição de água.

A tecnologia, desenvolvida com o apoio da Finep e em parceria com a plataforma Galax.ia, utiliza Inteligência Artificial, aliada a dataloggers de pressão avançados capazes de detectar oscilações nas redes e ramais de distribuição de água. Esses dispositivos são equipados com sensores de alta precisão que operam de forma autônoma e enviam dados em tempo real para um sistema central, permitindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer irregularidade detectada.

“A inovação vai nos ajudar a reduzir o tempo de resposta para a identificação de possíveis vazamentos invisíveis e visíveis, emitindo alertas enviados por e-mail e com identificação visual na tela por meio de um mapa de calor. Assim, consequentemente, poderemos reduzir significativamente os índices de perdas, que ainda representam um dos maiores desafios do setor de saneamento no Brasil. Estamos investindo em soluções que não apenas melhoram a eficiência do serviço, mas também reforçam nosso compromisso com o uso responsável dos recursos hídricos”, afirma Higor Marin, coordenador de operações da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.

Além dos ganhos operacionais, a tecnologia também contribui para o cumprimento de metas regulatórias e melhora a experiência do consumidor, que passa a contar com um sistema ainda mais confiável e transparente.

A BRK segue investindo de forma contínua em melhorias no sistema de distribuição de água, com foco especial em tecnologias de ponta que tornam as operações cada vez mais eficientes. No entanto, mesmo com o uso de ferramentas avançadas, a colaboração da população continua sendo essencial.

A concessionária destaca que o contato imediato com os canais de atendimento da empresa, diante da identificação de vazamentos ou outras intercorrências, é fundamental para garantir uma resposta ágil e precisa. A atuação conjunta entre tecnologia e participação cidadã potencializa os resultados, permitindo que a BRK atue com maior rapidez e eficácia na resolução dos problemas.

A expectativa é que, com a expansão do projeto, outras unidades da BRK em diferentes estados também adotem a solução, consolidando a empresa como referência em inovação no setor de saneamento básico.