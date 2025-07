Cachoeiro abre inscrições para expositores da Fenaci

Artesãos, pessoas envolvidas com o trabalho da agroindústria, agricultura familiar, economia solidária e micro e pequenas empresas do Espírito Santo estão convidados a exporem e venderem seus produtos na Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim 2025 e a XIX Semana do Comércio e do Empreendedor (Fenaci), que acontecem de 06 a 09 de agosto, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até dia 27 de julho de 2025, por meio do site da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes), no endereço: https://aderes.es.gov.br. As vagas, no entanto, são limitadas, e a lista definitiva dos selecionados será divulgada no dia 29 de julho.

Os interessados em participar podem conferir o Edital nº105/2025, já disponível no site do órgão. A oportunidade é aberta a empreendedores de todo o estado que desejam apresentar seus produtos ao público durante os quatro dias do evento.

O evento é uma excelente chance para os pequenos negócios obterem maior visibilidade, pois, ao ocupar um espaço na feira, o empreendedor tem a chance de apresentar seus produtos a um público variado, fazer contatos comerciais, vender diretamente e fortalecer sua marca no mercado regional. Além disso, funciona como uma vitrine estratégica, valorizando a produção local e criando um ambiente propício para novas parcerias e negócios.

A ação é realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, da Secretaria de Estado das Mulheres e da Aderes.