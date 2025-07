Cachoeiro busca segurança e combate transporte clandestino

O município de Cachoeiro está buscando mais segurança no que tange o transporte público. Nos dias 17, 18 e 19 de junho, a equipe de fiscalização municipal de transportes realizou cinco blitze para combate ao transporte clandestino, em operação conjunta com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CETURB/ES, Polícia Militar do Espírito Santo – PM/ES, agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal.

Durante as operações, foram abordados 117 veículos, expedidas quatro notificações, lavradas 24 autuações e efetuadas quatro remoções de veículos. O gerente de Fiscalização de Transportes, Willian Almeida Miranda, salientou a importância da ação.

“Ela é a continuidade dos trabalhos de intensificação das ações da fiscalização de transportes, voltadas a conferir maior segurança à população, que estão sendo promovidas pela administração municipal desde o início deste ano”, informou o Gerente de Fiscalização de Transportes Willian Almeida Miranda.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano interino acredita que as operações demonstram um compromisso com a segurança dos cachoeirenses, que, diariamente, precisam usar os serviços de transporte por aplicativos, táxis e fretamento. “Estamos verificando, no ato da execução do serviço, se prestadores estão atendendo o que exige a lei, garantindo o que a população precisa”.

Denúncias

É possível colaborar com os esforços das autoridades locais, denunciando transportes clandestinos, por meio da Ouvidoria Municipal de Cachoeiro, que atende por meio do número 156 e pelo WhatsApp (28) 98814-3357.