Cachoeiro celebra 35 anos do ECA com programação especial

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está promovendo, ao longo de julho, uma série de atividades em celebração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo é promover conscientização, mobilização e fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes no município.

Promulgado em 13 de julho de 1990, o ECA é considerado um marco na defesa dos direitos da infância e juventude no Brasil. Para reforçar esse compromisso em âmbito local, a Semdes organiza, em parceria com o Conselho Tutelar, os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), uma ampla programação que inclui rodas de conversa, oficinas, palestras, mobilizações escolares e atividades comunitárias.

A iniciativa busca sensibilizar e informar a população sobre a importância de respeitar, proteger e valorizar os direitos das crianças e adolescentes. A participação da comunidade é essencial para fortalecer a rede de proteção e construir um ambiente mais seguro e saudável para o desenvolvimento das novas gerações.

Programação – “Creas nas Escolas”

02/07 – 08h30: Palestra na Emeb José Paineiras

04/07 – 08h30: Palestra na Emeb Gercia Ferreira

07/07 – 14h00: Palestra no Cras de Burarama

08/07 – 08h30: Palestra na Emeb Quintiliano de Azevedo

09/07 – 08h30: Palestra na Emeb Monteiro Lobato

15/07 – 09h00: Palestra no Cras Aeroporto

16/07 – 08h30: Palestra no Cras Jardim Itapemirim

17/07 – 14h00: Palestra no Jardim Itapemirim

23/07 – 13h30: Atividades no Medidas Socioeducativas com educando Geovane do Creas

30/07 – 08h30: Palestra e atividades no Cras Village e Vilagino

31/07 – 08h00: Encerramento com concentração em frente ao Supermercado Casagrande (Guandu), com participação de todos os equipamentos e convidados

Programações nos CRAS

CRAS Aeroporto

20/07 – 09h00: Roda de conversa com Conselho Tutelar e Creas (Grupo Vida Ativa)

CRAS Alto União

09/07 – 09h00 e 13h30: Roda de conversa com Conselho Tutelar (Jessé)

17/07 – 13h30: Palestra com Conselho Tutelar (Liliam Debona)

CRAS Burarama/Pacotuba

10/07 – 09h00 e 13h00: Palestras com Conselheira Tutelar (Liliam Debona – Grupo Pula Corda)

28/07 – 15h00: Bate-papo e Quiz com equipe do Serviço de Convivência (Grupo Descobrindo a Vida)

CRAS Itaoca

08/07 – 09h00 e 14h00: Palestras com Conselho Tutelar (Gutemberg – Grupo Raio de Sol)

09/07 – 09h00 e 14h00: Vídeo e colagem sobre direitos e deveres (Grupo Pingo de Gente)

10/07 – 14h00: Palestra com Conselho Tutelar (Grupo Conectados)

16/07 – 09h00 e 14h00: Brincadeiras sobre o ECA (Grupos Pingo de Gente e Direito de Brincar)

17/07 – 14h00: Palestra com Cras e Conselheiro Tutelar (Jessé – Grupo Conectados)

CRAS Jardim Itapemirim

16/07 – 14h00 e 17/07 – 08h30: Rodas de conversa com Conselho Tutelar e Creas

CRAS Soturno

30/07 – 09h00: Brincadeiras e Quiz com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

CRAS Village

30/07 – 08h30 e 13h00: Palestras com Conselheiro Tutelar e Creas (Grupos Brotinho e Renascer)

CRAS Zumbi

22/07 – 09h00 e 14h00: Palestras com Conselho Tutelar (Grupos Esperança, Alegria e Ágape)

A Secretaria de Desenvolvimento Social reforça que ações como essas são fundamentais para manter viva a importância do ECA e contribuir para uma sociedade mais justa, que valoriza o bem-estar e o futuro de suas crianças e adolescentes. “Juntos, podemos fazer a diferença”, destaca a Semdes.