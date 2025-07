Cachoeiro celebra Dia do Agricultor com palestras e encontro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), preparou uma programação especial para comemorar o Dia do Agricultor, celebrado no dia 28 de julho.

O evento acontecerá na próxima segunda-feira, das 13h às 17h, nas instalações da Semag, no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.

Voltada para agricultores, agricultoras e demais interessados, a programação inclui cinco palestras com temas variados e relevantes para o setor rural. Os participantes poderão escolher as palestras de seu interesse e, ao final das atividades, haverá um momento de confraternização entre os presentes.

A abertura oficial do evento será às 13h, com a fala de autoridades municipais. Em seguida, serão abordados temas como o uso de pó de rocha na agricultura, silagem de milho, implantação de horta orgânica com compostagem, conservação de fragmentos florestais e nascentes, além de orientações sobre o Plano Safra 2025/2026.

A participação é gratuita, e a Semag solicita que os interessados preencham um formulário eletrônico para auxiliar na organização e estimativa de público para cada palestra. Basta clicar aqui!

Programação completa:

13h00 – Abertura do evento com fala das autoridades

13h40 – Panorama atual do uso de pó de rocha na agricultura

14h20 – Silagem de milho: o alimento que não pode faltar para vacas leiteiras

15h00 – Implantação e manejo de horta orgânica com compostagem

15h40 – Fragmentos florestais e nascentes na propriedade: como conservar este tesouro?

16h20 – Plano Safra 2025/2026: o que você precisa saber para ser beneficiado

17h00 – Encerramento e confraternização

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do produtor rural e a difusão de conhecimento técnico para fortalecer o setor agrícola em Cachoeiro e região.