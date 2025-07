Cachoeiro: colisão entre veículos causa derramamento de óleo; vídeo

Um acidente foi registrado por volta de 1h20 desta sexta-feira (4), no cruzamento entre as ruas Dona Joana e Vinte e Cinco de Março, em Cachoeiro de Itapemirim. Dois veículos colidiram e, com o impacto, houve derramamento de óleo na via.

Por meio do videomonitoramento, que registrou o acidente, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência. Os agentes solicitaram apoio ao Corpo de Bombeiros, que aplicou pó de serra no local para evitar novos acidentes. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção, especialmente após a meia-noite, período em que a visibilidade é reduzida e o tráfego é menos intenso.

