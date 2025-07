Cachoeiro: Diocese ordena três diáconos permanentes

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim anunciou na tarde desta sexta-feira, 04 de julho, a Ordenação Diaconal de três novos diáconos permanentes. A cerimônia será realizada no próximo dia 23 de agosto, às 16h, na Paróquia São Pedro Apóstolo, localizada em Venda Nova do Imigrante, região serrana, e será presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa – CP, Bispo Diocesano.

Serão ordenados os candidatos Adriano Ferreira (Paróquia Nossa senhora da Consolação – Cachoeiro de Itapemirim), Marcos José Azevedo Merçon (Paróquia Nossa da penha – Alegre) e Sebastião Nogueira da Silva (Paróquia São Pedro Apóstolo – Venda Nova do Imigrante), todos frutos da formação oferecida pela Escola Diaconal Santo Estêvão, vinculada à Diocese.

“A celebração marcará o encerramento de uma etapa importante na caminhada vocacional desses três homens que, respondendo ao chamado de Deus, se preparam para assumir o ministério do serviço na Igreja como Diáconos Permanentes. Este ministério é um sinal concreto da presença de Cristo servo no meio do povo, e os novos diáconos atuarão nas comunidades como colaboradores diretos dos padres, exercendo funções litúrgicas, pastorais e caritativas”, explicou o diácono José Carlos Silva, presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos.

A ordenação diaconal é conferida por meio da imposição das mãos do bispo e da oração consagratória, na qual a Igreja invoca o Espírito Santo sobre os eleitos, para que sejam configurados a Cristo, o Servo. A partir desse momento, os novos diáconos estarão autorizados a proclamar o Evangelho, presidir celebrações da Palavra, administrar o sacramento do Batismo, assistir matrimônios, dar bênçãos e dedicar-se especialmente aos pobres, enfermos e marginalizados.

Em carta-convite enviada aos fiéis, os candidatos destacam a importância da família, das paróquias e da Escola Diaconal em suas formações, convidando a todos para se unirem a eles neste dia tão especial. A presença da comunidade e das famílias é sinal de comunhão e testemunho da missão compartilhada que cada batizado recebe: ser sinal do Reino de Deus no mundo.

“A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim convida todas as comunidades paroquiais, pastorais, movimentos, amigos e familiares a participarem desta solene celebração. Que possamos nos unir em oração por Adriano, Marcos José e Sebastião, pedindo a Deus que os fortaleça na missão e os conduza com sabedoria, humildade e zelo pastoral”, diz um trecho do documento.

Conheça o Perfil dos futuros diáconos

Adriano Ferreira

O lema diaconal escolhido por Adriano Ferreira revela a forma pela qual ele pretende servir à Igreja após ser ordenado: “Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve” (Mt 20,26)

O futuro diácono tem 52 anos, nasceu em família católica na cidade Cachoeiro de Itapemirim. Em sua Paróquia de origem, Nossa Senhora da Consolação, na mesma cidade, ele já atuou na Pastoral da Juventude, Renovação Carismática Católica, Ministério da Palavra e Pastoral Familiar.

Adriano é Bacharel em Sistemas de Informação, Bacharel em Teologia e Pós-Graduado em Gestão Empresarial.

Possui quatro irmão: Karla Renata Ferreira, Carlos Renato Ferreira, falecido alguns dias após o parto, Gislayne Ferreira e Gustavo Ferreira, o caçula.

O futuro diácono é casado com Cristiana Temporim Ribeiro Ferreira há 26 anos, pai de Mateus Temporim Ferreira, 22 anos, recém-casado, e Mariana Temporim Ferreira de 18 anos.

Para Adriano, receber o Sacramento da Ordem é dizer sim ao amor de Deus, ao exemplo de Maria Mãe do Senhor, se colocando a serviço da Igreja e dos irmãos. É uma resposta livre, consciente das exigências do ministério diaconal que assume com alegria e gratidão.

Marcos José Azevedo Merçon

Marcos José Azevedo Merçon nasceu em 17 de março de 1979, na cidade de Alegre – Espírito Santo, filho de José Sopriano Merçon e Maria da Penha Azevedo Merçon. É irmão de Simony Maria Azevedo Merçon Paschoa e Regiane Aparecida Azevedo Merçon Amaral, e desde sua infância viveu em um ambiente familiar marcado pela fé, pelo serviço e pela presença amorosa da Igreja.

Casado há 19 anos com Adriana Corrente Merçon, vive com ela uma bela história de amor, companheirismo e entrega à vontade de Deus. O casal foi abençoado com a graça da paternidade por meio da adoção de Dalliana Corrente Merçon. Profissionalmente, é cirurgião-dentista, exercendo sua vocação com dedicação há 21 anos.

Sua vida cristã teve início nos braços da mãe Igreja: foi batizado em 22 de abril de 1979 na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Alegre, onde também recebeu o sacramento da Crisma, no dia 3 de maio de 1981, pelas mãos do então bispo diocesano, Dom Luiz Gonzaga Pelúzio.

Durante a infância, mudou-se com seus pais para o distrito de Rive, em Alegre, onde passou a integrar a Comunidade Nossa Senhora da Penha, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Jerônimo Monteiro. Ali foi catequisado e recebeu sua Primeira Eucaristia. Sempre muito participativo, fez parte da Liga Católica, da Legião de Maria e do Círculo Bíblico, marcando desde cedo sua vocação para o serviço à Igreja e à comunidade.

Após o matrimônio, celebrado em 27 de maio de 2006, retornou à cidade de Alegre, onde passou a integrar a Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Nessa comunidade, assumiu diversos serviços e missões, entre eles a coordenação da Pastoral do Batismo, o ministério extraordinário da Eucaristia e a liderança comunitária como coordenador da comunidade.

Alguns anos mais tarde, voltou a atuar na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Alegre, onde permanece até hoje. Sua caminhada pastoral é marcada por uma entrega generosa e constante: foi coordenador paroquial da Pastoral da Criança, integrou a Pastoral Familiar e é membro ativo do movimento PLC — Peregrinos Leigos Cristãos. Atualmente, atua como Ministro Extraordinário da Palavra, servindo com fidelidade na liturgia da Palavra de Deus, e também como tesoureiro paroquial, exercendo com responsabilidade a administração dos bens da Paróquia e o cuidado com a missão evangelizadora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.

Há doze anos, exerce com amor o voluntariado na Fazenda da Esperança de Alegre, instituição onde já ocupou o cargo de vice-presidente e, atualmente, serve como catequista e responsável pelas celebrações e retiros. Sua dedicação e testemunho cristão o levaram, em 2023, a viver uma das experiências mais marcantes de sua vida espiritual: conhecer pessoalmente o Papa Francisco, em uma audiência especial realizada em comemoração aos 40 anos da Fazenda da Esperança.

No ano de 2017, por meio de um chamado especial de Deus, confirmado através do convite do então pároco Padre Enildo, Marcos deu início à sua caminhada vocacional rumo ao Diaconato Permanente. Ingressou na Escola Diaconal Santo Estêvão, em Cachoeiro de Itapemirim, onde, com profundo zelo e discernimento, reconheceu sua vocação ao serviço da Igreja de Cristo. Desde então, cumpriu com fidelidade todas as etapas formativas, concluiu o curso de Teologia e diversas formações pastorais, amadurecendo e confirmando o seu “sim” à Santa Igreja, com o coração pleno de fé e de disponibilidade para o serviço ao povo de Deus.

Hoje, Marcos se apresenta diante do altar do Senhor, consagrando sua vida ao ministério diaconal sob o lema retirado do Salmo 40,9, que expressa com clareza a disposição do seu coração:

“Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus! Tua lei está dentro do meu coração.”

Este versículo torna-se agora compromisso de vida, entrega e fidelidade. Marcos é um cristão que caminha com humildade, perseverança e zelo pelo Evangelho. Sua trajetória revela um homem comprometido com a missão de evangelizar, de servir e de transformar o mundo a partir da fé em Jesus Cristo. Seu testemunho é luz e inspiração para todos que com ele convivem.

Sebastião Nogueira da Silva

Natural de Afonso Claudio, residindo em Venda Nova desde os 6 anos de idade, Sebastião Nogueira da Silva é o sexto dos oito filhos do casal Sebastião Jose Nogueira e Juraci da Silva Nogueira (in memoriam). Há 38 anos, é casado com Vera Lucia Pianzola Nogueira e é pai de dois filhos, Dheimison e Rhaimison é o vovô da Cecilia. Em sua trajetória de vida tem se esforçado para dar testemunho de sua fé, participando ativamente e dedicando-se aos serviços da Igreja que lhe foram confiados.

Bacharel em Teologia, Sebastião é também o Administrador de sua empresa no ramo da construção civil, buscando junto com as pessoas do seu contidiano, viver e testemunhar os valores do bem e da justiça. Ele é um membro atuante na Paróquia São Pedro Apostolo de Venda Nova do Imigrante, e na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Sua atuação abrange diversos serviços pastorais e ministeriais, que contribuíram significativamente para o seu despertar e amadurecimento em relação à vocação ao Diaconato Permanente.

Serviço

Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 16h

Local: Paróquia São Pedro Apóstolo – Venda Nova do Imigrante/ES

Ordenandos: Adriano Ferreira, Marcos José Azevedo Merçon e Sebastião Nogueira da Silva

Celebrante: Dom Luiz Fernando Lisboa – Arcebispo-Bispo Diocesano