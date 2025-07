Cachoeiro divulga programa para ajudar quem quer parar de fumar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está reforçando o apoio aos moradores que desejam vencer a dependência do cigarro, com a reorganização dos grupos do Programa Municipal de Controle do Tabagismo. A proposta é facilitar o acesso ao tratamento e acompanhamento, priorizando o atendimento nas unidades de saúde de referência de cada paciente, com foco nos moradores do próprio bairro.

O serviço também estará disponível na Casa Rosa e no Centro Municipal de Saúde, local onde o programa foi iniciado e se consolidou. O tratamento seguirá as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Assim que o interessado buscar atendimento, será realizada uma avaliação clínica completa, com base nos protocolos do INCA, para identificar o perfil e o grau de dependência do paciente.

A partir disso, o fumante participará de sessões estruturadas conduzidas por uma equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas, entre outros. Durante os encontros, serão abordados temas como os impactos do tabaco na saúde, estratégias para abandonar o vício e suporte emocional.

Inicialmente, serão quatro sessões semanais, seguidas de duas quinzenais, com foco na manutenção dos resultados positivos. Posteriormente, serão realizados encontros mensais para acompanhamento contínuo.

Além das sessões em grupo e do acompanhamento individualizado, os participantes também receberão apoio medicamentoso, com fornecimento de adesivos de nicotina e outras medicações disponíveis no programa, que auxiliam na redução da abstinência e na superação do vício.

Com essa ação, a Secretaria Municipal de Saúde promove uma intervenção essencial para aqueles que enfrentam dificuldades em parar de fumar sozinhos. Tornar-se um ex-fumante representa um ganho significativo em qualidade de vida, reduzindo os danos do tabagismo tanto no âmbito individual quanto coletivo.