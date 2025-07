Cachoeiro e Sebrae promovem palestra sobre atitude empreendedora

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Gerência da Escola do Servidor da Secretaria Municipal de Administração (Semad), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizará, no próximo dia 11 de julho, a palestra “Empreendendo no Serviço Público: Marketing Pessoal, Pertencimento e Atitude Empreendedora a Serviço da População”.

O evento acontecerá às 14h, no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Beira Rio, nº 297, bairro Guandu, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. A palestra será ministrada por Luciana Nogueira, representante do Sebrae, e tem como objetivo estimular uma nova postura entre os servidores municipais, promovendo a renovação constante da forma como os serviços públicos são prestados à população.

A proposta busca desenvolver habilidades e novas lideranças, aumentar a confiança e a valorização do trabalho realizado, fortalecer a cultura administrativa e criar um ambiente de maior pertencimento e conexão entre os servidores e o município. A iniciativa também pretende contribuir para a melhoria do desempenho e da produtividade no serviço público, com foco no atendimento de qualidade e na satisfação dos cidadãos.

De acordo com a organização, a palestra é aberta a todos os servidores municipais e representa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, além de incentivar a adoção de atitudes empreendedoras dentro da gestão pública.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Comunicação (Semgov), reforça a importância da participação e está preparando materiais digitais para ampla divulgação nas mídias sociais, incentivando os servidores de todas as secretarias e órgãos municipais a comparecerem.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e com a busca constante por excelência no atendimento à população.