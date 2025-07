Cachoeiro: homem é preso por agredir esposa e filha adolescente

Um homem foi conduzido à delegacia na última segunda-feira (14) em Cachoeiro de Itapemirim, após ser acusado de agredir a esposa e empurrar a filha de 15 anos durante uma discussão familiar.

A Guarda Municipal foi acionada pelo Ciodes para dar apoio à Polícia Civil e procurar o acusado. Segundo o boletim de ocorrência, o mesmo estaria circulando em uma caminhonete branca pelas ruas da cidade.

Os agentes abordaram o homem foi encontrado e conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

A vítima contou que sofreu lesões no braço e no rosto, mas dispensou atendimento médico. A adolescente, segundo relato, foi empurrada durante a briga. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, mas a menor não foi levada à delegacia.

O veículo do suspeito foi deixado sob os cuidados de um terceiro, conforme orientação da autoridade policial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui