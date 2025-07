Cachoeiro inicia aulas do Brasil Alfabetizado em 5 escolas municipais

Cachoeiro de Itapemirim deu início, nesta semana, às aulas do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). As atividades letivas começaram na última terça-feira (1º) e são voltadas a adolescentes com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar na infância ou adolescência.

Cinco escolas municipais estão com turmas abertas:

Escola Pluridocente Tijuca (distrito de Tijuca)

EMEF Alberto Sartório (Gruta)

EMEF Luiz Semprini (Pacotuba)

EMEF Valéria Aquino (Itaóca Pedra)

EMEF Professora Cibélia T. Zippinoti (Coutinho)

O Programa Brasil Alfabetizado é uma iniciativa nacional que tem como objetivo universalizar o acesso à alfabetização e promover equidade social e cidadania. Em Cachoeiro, a ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, que tem concentrado esforços para levar o programa a regiões com maior demanda.

Mesmo com as aulas já em andamento, ainda há possibilidade de matrícula. A secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, informa que os interessados devem procurar diretamente as escolas com turmas abertas, levando os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e, se possível, o Histórico Escolar. Também é necessário informar a profissão.

“Esse programa é de grande relevância pelo seu impacto social. Ele reduz desigualdades, amplia o acesso ao trabalho, à informação e à cidadania, além de fortalecer a participação democrática. Ao contribuir para a erradicação do analfabetismo, o PBA promove o desenvolvimento social, educacional e econômico do país”, destaca a secretária.

O PBA reforça o compromisso do município com a educação inclusiva e transformadora, ampliando oportunidades e construindo um futuro mais justo para todos.