Cachoeiro: PetXpo será a 1ª feira totalmente voltada para mercado pet

Cachoeiro de Itapemirim vai receber a primeira edição da PetXpo. Será nos dias 9 e 10 de agosto, na Praça de Fátima. O evento é totalmente voltado para o mercado pet, será aberto ao público e vai contar com várias atrações, além de brindes e um encontrão pet.

No dia 9 (sábado), a abertura será às 17h. A partir de 18h30 vai ter show infantil para a criançada e, logo após, atração sertaneja para o público adulto. No domingo a programação começa cedo: às 8h. Vai ter encontrão pet, palestras, show de mágica e samba.

Em ambos os dias, o público vai poder conferir também a Fazendinha, com mini animais, como pôneis, mini bois, mini jumento,mini cabritos, mini coelhos, coelho gigante, porquinho da índia e calopsitas.

O evento vai contar com mais de 10 expositores do setor, levando as principais tendências e novidades do mercado pet, além de praça gastronômica com o melhor da culinária cachoeirense.

As inscrições para quem deseja participar do evento expondo seus serviços e produtos podem ser feitas pelo link: https://aderes.es.gov.br/per-expo.

A evento é uma organização da Movon Eventos e Produções, em parceria com a Aderes e o Governo do Estado, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro.