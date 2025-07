Cachoeiro: Polícia Federal prende suspeito de armazenar abuso infantil

Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rede Sombria II. O objetivo é combater o crime de armazenamento e compartilhamento de arquivos, contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet.

Assim, as investigações foram iniciadas em janeiro de 2025, após diligências identificarem endereços eletrônicos (IPs) vinculados à disseminação de mídias com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, por meio de um software específico.

A partir dessas informações, então, foi possível identificar o responsável pelo armazenamento do material ilícito.

Desse modo, na ação, policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, na residência do investigado, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Durante as buscas, foram localizados diversos arquivos digitais, entre fotos e vídeos, armazenados no computador do investigado, contendo cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Também foram apreendidos celulares e discos rígidos (HDs), que serão submetidos à perícia técnico-criminal.

O investigado, de 56 anos de idade, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para prestar declarações.

Ele responderá pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.