Cachoeiro reforça sinalização no trevo do IBC para obras futuras

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (SEMSEG) de Cachoeiro de Itapemirim deu início a um trabalho intensivo de reforço na sinalização viária no entorno do trevo do bairro IBC. A medida é o primeiro passo de um plano abrangente que visa otimizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança em um dos pontos mais movimentados e críticos da cidade.

A ação é o início de uma série de intervenções que serão implementadas nos próximos dias, buscando soluções imediatas para os congestionamentos frequentes na região.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, enfatizou que a nova sinalização é fundamental para orientar os condutores para as mudanças que estão por vir.

“A sinalização é o primeiro passo crucial para as intervenções que faremos. Estamos preparando a área para que as mudanças no tráfego sejam implementadas de forma clara e segura para todos os motoristas. É fundamental que os condutores estejam bem orientados para as novas dinâmicas que serão introduzidas”, explicou Siqueira.

Intervenções e plano de longo prazo

Além do reforço na sinalização, o plano prevê ações mais robustas para os próximos dias. Entre elas, estão a remoção de obstáculos, a reconfiguração do tráfego para operar com conversões exclusivamente à direita e uma reprogramação dos semáforos para facilitar a travessia de pedestres, especialmente nos horários de pico.

Contudo, a Prefeitura reconhece que essas são medidas paliativas. Em paralelo, discussões estão avançadas com o Governo do Estado do Espírito Santo para viabilizar uma obra definitiva no local, como a construção de um viaduto ou de um “mergulhão”, que resolveria de forma estrutural os gargalos de mobilidade na região.

“Estamos trabalhando em conjunto com o Governo do Estado para encontrar soluções permanentes que atendam às necessidades de mobilidade da nossa cidade. Enquanto isso, as intervenções que estamos realizando no trevo do IBC são fundamentais para melhorar a fluidez do trânsito e a segurança dos nossos cidadãos”, destacou o secretário.

O compromisso da gestão é atacar o problema em duas frentes: com agilidade para aliviar o trânsito no curto prazo e com planejamento estratégico para garantir uma solução duradoura.

Siqueira concluiu, ressaltando o objetivo final de todas as ações. “Nosso objetivo principal é garantir que o trevo do IBC, um ponto vital para o fluxo de veículos em Cachoeiro, se torne mais eficiente e, acima de tudo, mais seguro. Essas ações visam otimizar o trânsito e proporcionar uma experiência de condução mais tranquila. A segurança viária é uma prioridade, e estamos trabalhando para identificar os pontos críticos e aplicar soluções que beneficiem diretamente a população, reduzindo riscos e melhorando a fluidez”.