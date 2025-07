Cachoeiro sedia encontro voltado à melhoria da qualidade do ensino

Cachoeiro de Itapemirim sediou, na manhã desta sexta-feira (11), das 7h30 às 12h, um encontro regional que reuniu representantes de 12 municípios do Sul do Espírito Santo para a participação em ações formativas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

O evento foi realizado no Palácio Bernardino Monteiro e contou com a presença de secretários municipais de Educação, coordenadores, formadores do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), além de gestores e pedagogos escolares.

A ação integra a agenda anual do Núcleo Regional do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Nupaes) e foi promovida por meio de uma parceria entre a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim e a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro.

Durante o encontro, estudantes da EMEB Maria das Graças Felippe apresentaram um tributo ao cronista Rubem Braga. Na programação, também houve ações formativas, incluindo uma palestra ministrada pela professora formadora Gislene Nara, com o tema “A Importância da Literatura Infantil para a Alfabetização”.

Para a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Celeida Chamão, encontros como esse são fundamentais para fortalecer o trabalho das escolas. “É uma ação potente, que desempenha papel fundamental para a qualidade da educação no Sul do Espírito Santo, integrando esforços em busca do objetivo maior, que é a promoção da alfabetização de todos os estudantes capixabas”, destacou.