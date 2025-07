Cachoeiro sediará 1ª Conferência Regional de Mulheres

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, promoverá, no dia 23 de julho, a 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres.

O encontro, com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, ocorrerá das 8h às 17h no Cras Jardim Itapemirim.

Instituída por decreto, a conferência tem como objetivo:

Fortalecer a participação social na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para as mulheres;

na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para as mulheres; Diagnosticar as condições de vida das mulheres da região, identificando desafios e demandas;

das mulheres da região, identificando desafios e demandas; Definir ações prioritárias para garantir direitos e ampliar oportunidades;

para garantir direitos e ampliar oportunidades; Eleger delegadas que representarão a região na VI Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.

Segundo o secretário Parraro Sherrer, “essa conferência é um momento histórico para Cachoeiro e para toda a região. Precisamos escutar as mulheres em sua diversidade de experiências e assegurar que as políticas públicas reflitam suas reais necessidades. É um instrumento fundamental para a democracia participativa e para avançarmos na igualdade de gênero”.

A organização ficará a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Semcit, com a Comissão Organizadora definindo, via regimento interno, metodologia, critérios de participação e selecionarão das delegadas.

A Prefeitura convida toda a sociedade civil, instituições e organizações de mulheres a participarem deste importante espaço de construção coletiva, em busca de políticas mais justas, inclusivas e eficazes para as mulheres de Cachoeiro e municípios vizinhos.