Cachoeiro: Semcult divulga resultado preliminar da Lei Rubem Braga

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro divulgou nesta sexta-feira (25) o resultado da avaliação dos projetos culturais inscritos no edital da Lei Rubem Braga para 2024.

A lista dos projetos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Município, assim como no site oficial da Prefeitura, na página dedicada ao edital (www.cachoeiro.es.gov.br/editais). Ao todo, 32 iniciativas que obtiveram as maiores pontuações nas 11 categorias contempladas foram selecionadas para receber apoio financeiro.

Os proponentes que desejarem contestar a avaliação têm até cinco dias úteis para protocolar recurso, mediante envio de documento escrito, que deve ser encaminhado até as 18h de quinta-feira (31) para o e-mail [email protected]. Além disso, a partir das 15h desta sexta-feira (25), os interessados já podem acessar os pareceres individuais referentes aos seus projetos na plataforma Mapa Cultural.

A previsão é que a lista definitiva dos projetos contemplados seja divulgada até o dia 15 de agosto. A Prefeitura disponibilizará um montante superior a R$ 600 mil para viabilizar a execução das propostas selecionadas nas categorias: música; dança; teatro, circo e ópera; cinema, fotografia e vídeo; literatura; artes plásticas, artes gráficas e filatelia; folclore e capoeira; carnaval; artesanato; história; além da preservação e restauração do acervo e patrimônio histórico-cultural de museus e centros culturais.

“A cada edição, a Lei Rubem Braga reafirma sua importância como a principal política pública de incentivo cultural em Cachoeiro. Ela estimula a pluralidade das manifestações artísticas, amplia o acesso da população à cultura e impulsiona a economia criativa, gerando empregos, renda, entretenimento, conhecimento e transformação social. Em suma, é um investimento estratégico que traz benefícios concretos e duradouros para toda a comunidade”, ressalta Larissa Patrão, secretária municipal de Cultura e Turismo.