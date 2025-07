Cachoeiro supera meta de alfabetização prevista para 2025

O município de Cachoeiro de Itapemirim atingiu um marco importante na educação básica ao ultrapassar, com um ano de antecedência, a meta de alfabetização estabelecida para 2025 no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com dados divulgados na última semana, a rede municipal alcançou, em 2024, um índice de 71,69% de estudantes alfabetizados, superando a meta anual de 67,70% e também o objetivo previsto para 2025. Em 2023, o índice registrado foi de 65,3%, o que representa um avanço de 6,4 pontos percentuais em apenas um ano.

Os resultados são reflexo direto do trabalho estratégico e articulado da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e das unidades escolares, que vêm desenvolvendo ações estruturadas para garantir o direito à alfabetização na idade certa.

Motivo de orgulho

Para a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, o desempenho é motivo de orgulho e demonstra o comprometimento da gestão com a aprendizagem das crianças. “Esse resultado é fruto de planejamento, formação continuada dos professores, acompanhamento pedagógico e muito empenho das equipes escolares. Estamos no caminho certo e vamos continuar avançando para garantir que todas as nossas crianças aprendam a ler e escrever no tempo adequado”, destacou.

O CNCA estabelece metas anuais para estados e municípios, com o objetivo final de atingir 80% de crianças alfabetizadas até 2030. Com o desempenho de 2024, Cachoeiro se aproxima cada vez mais dessa meta nacional.

O prefeito Theodorico Ferraço também comemorou o avanço educacional da cidade e parabenizou toda a comunidade escolar. “A educação sempre foi prioridade na nossa gestão. Esses dados mostram que estamos investindo corretamente, com foco em resultados concretos. Parabenizo nossos profissionais da educação, que são os verdadeiros protagonistas desse sucesso. Vamos continuar trabalhando para que Cachoeiro seja referência no ensino público de qualidade”, afirmou.

O compromisso de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade segue sendo uma das principais metas da Secretaria de Educação, com foco em políticas públicas eficazes, monitoramento constante e fortalecimento das práticas pedagógicas.