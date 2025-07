Cachoeiro terá Aulão Beneficente de Yoga no Ginásio do Aquidaban

Com o objetivo de promover bem-estar e solidariedade, Cachoeiro de Itapemirim receberá um aulão beneficente de yoga no próximo dia 19 de julho, às 8h, no Ginásio de Esportes do Aquidaban. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida e é aberta a participantes de todas as idades.

Para participar, basta realizar a inscrição online CLICANDO AQUI e, no dia do evento, doar 1 litro de leite ou fralda geriátrica. Todos os itens arrecadados serão destinados ao Lar de Idosos João XXIII, fortalecendo o compromisso social da ação.

A proposta do aulão é proporcionar uma manhã de saúde, equilíbrio e qualidade de vida, unindo a prática da yoga com um gesto de solidariedade. A atividade será conduzida por profissionais especializados e está aberta tanto para iniciantes quanto para quem já pratica a modalidade.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida reforça o convite a toda a comunidade para que participe e incentive práticas esportivas e ações que contribuem para o bem-estar físico, mental e social.

Serviço:

Aulão Beneficente de Yoga

Data: 19/07/2025

Horário: 8h

Local: Ginásio de Esportes do Aquidaban – Cachoeiro de Itapemirim

Inscrição: https://forms.gle/HUAKXJHkg79GU8Dp8

Doação: 1 litro de leite ou fralda geriátrica (destinados ao Lar de Idosos João XXIII)

Participe, movimente-se e ajude quem precisa!