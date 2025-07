 CadÚnico: estudantes podem ter até 100% de financiamento

O Fies Social, nova modalidade do Fundo de Financiamento Estudantil, garante financiamento de 100% para estudantes de baixa renda. O benefício é para inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A medida busca retomar o papel social do Fies, ampliando o acesso ao ensino superior.

CadÚnico é porta de entrada para o benefício

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é o principal requisito para acessar o Fies Social. Famílias registradas têm acesso facilitado a programas como Bolsa Família, BPC e agora o Fies Social. A identificação é feita automaticamente pelo CPF no momento da inscrição.

Dispensa de comprovação de renda presencial

Estudantes com perfil aprovado no CadÚnico estão dispensados da comprovação de renda presencial junto à CPSA. No entanto, devem validar as demais informações com a comissão da instituição. Se houver inconsistências, pode ocorrer a exigência de documentos complementares.

Cotas para grupos sociais e pessoas com deficiência

O programa reserva 50% das vagas para estudantes do CadÚnico e amplia a inclusão com cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e PCDs. Contudo, pessoas com deficiência, é necessário apresentar laudo médico com CID. Porém, declarações devem ser feitas durante a inscrição.

Inscrições abertas até 18 de julho

Estão sendo oferecidas 74.500 vagas para o segundo semestre de 2025, em mais de 1.200 instituições. As inscrições são gratuitas e devem ser no site oficial do MEC: acessounico.mec.gov.br/fies. Entretanto, o prazo vai até 18 de julho.