Café é protagonista de novo circuito turístico

A produção de grãos de alta qualidade do tipo arábica deve ser o principal atrativo do Circuito Turístico dos Cafés Especiais de Vila Pontões. O distrito, localizado em Afonso Cláudio, poderá agregar valor à agricultura por meio do turismo caso o Projeto de Lei (PL) 467/2025, do deputado Adilson Espindula (PSD), seja aprovado e venha a se tornar lei.

Entre os objetivos do projeto está o fortalecimento das propriedades produtoras de cafés especiais e da economia local, por meio da geração de renda para agricultores, empreendedores, artesãos e demais envolvidos na cadeia produtiva e turística.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/cafe-e-protagonista-de-novo-circuito-turistico/