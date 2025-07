Câncer no pâncreas: veja o que se sabe sobre a saúde de Edu Guedes

O chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, está em recuperação após passar por uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor no pâncreas. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (7) durante o programa Fica Com a Gente, na RedeTV!. Segundo a equipe médica, o quadro de saúde do apresentador evolui de forma positiva.

O procedimento cirúrgico foi realizado em São Paulo no último fim de semana, após Edu apresentar complicações decorrentes de uma infecção renal. Pouco antes da internação, o chef enfrentava sintomas relacionados a uma crise no sistema urinário, o que levou à descoberta do tumor.

O câncer de pâncreas é considerado um dos tipos mais agressivos e silenciosos da oncologia. Por apresentar sintomas inespecíficos, o diagnóstico costuma ocorrer em estágios avançados. De acordo com o manual MSD, em cerca de 90% dos casos, a doença já está espalhada para fora do pâncreas no momento da confirmação médica, o que dificulta o tratamento curativo.