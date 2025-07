Cantor sofre grave acidente ao colidir com animal em Vargem Alta

Devido à gravidade do impacto, o animal morreu na hora. Bruno foi socorrido em estado delicado e encaminhado ao hospital da cidade; no entanto, seu atual estado de saúde ainda não foi confirmado.

O cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Guilherme, sofreu um grave acidente na manhã desta quinta-feira (31), na localidade de Capivara, em Vargem Alta . Segundo informações, Bruno colidiu com uma vaca que estava solta na pista.

