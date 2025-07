Morre, aos 55 anos, Bosquinho, ex-prefeito de Vargem Alta

O ex-prefeito de Vargem Alta e subsecretário de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo, João Bosco Dias, o ‘Bosquinho’, morreu na madrugada desta quinta-feira (31), aos 55 anos, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), desde a última terça-feira (29), após sentir fortes dores abdominais.

Bosquinho passou por exames que identificaram a necessidade de uma cirurgia de emergência no intestino. O procedimento foi realizado com urgência e, na sequência, o ex-prefeito foi transferido diretamente para a UTI.

A notícia foi confirmada por familiares nas redes sociais de Bosquinho.

A Prefeitura de Vargem Alta lamtnou o falecimento do ex-prefeito em suas redes sociais. “A Prefeitura de Vargem Alta comunica com pesar o falecimento do nosso querido ex-prefeito, João Bosco Dias. Bosquinho, como era conhecido, prestou serviços à municipalidade, como prefeito do município entre 2013 a 2016. A Prefeitura se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor“.

A Câmara de Vereadores do município também se manifestou nas redes sociais. “A Câmara Municipal de Vargem Alta manifesta, com profundo pesar, o falecimento do senhor João Bosco Dias. Bosco Dias foi um importante nome da vida pública vargem-altense, tendo exercido com dedicação e compromisso os cargos de vereador por três mandatos, presidente da Câmara por dois biênios e ex-prefeito municipal, sempre atuando em prol do desenvolvimento da cidade e do bem-estar da população. Neste momento de dor, a Câmara Municipal expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com João Bosco Dias, rogando a Deus que conforte os corações de todos. Vargem Alta perde hoje um cidadão que marcou sua história com trabalho e serviço público“.

Luto de três dias no Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte do ex-prefeito e decretou luto de três dias no Estado.

“Com muita tristeza recebo a notícia da partida de Bosquinho, ex-prefeito de Vargem Alta e nosso subsecretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Símbolo de superação e um grande amigo. Decretarei luto oficial de três dias em sua memória. Minha solidariedade à família e aos amigos”.

Políticos do Espírito Santo também lamentaram o falecimento do ex-prefeito. “Recebo com tristeza a notícia do falecimento do Bosquinho, ex-prefeito de Vargem Alta e subsecretário de Estado de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Sua trajetória foi marcada pela superação, pela coragem e pelo amor ao serviço público. Que seu exemplo siga inspirando. Minha solidariedade à família e aos amigos”, publicou o senador Fabiano Contarato nas redes sociais.

As informações sobre velório e sepultamento do ex-prefeito ainda não foram divulgadas pela família.