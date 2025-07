Capacitação busca fortalecer gestão ambiental em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Controladoria Geral e da Escola do Servidor, está promovendo uma série de capacitações voltadas aos conselhos ligados à área ambiental: o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira e o Conselho Municipal de Saneamento.

O primeiro encontro será realizado no dia 31 de julho, das 9h às 12h, no auditório do Sindicato Rural de Cachoeiro.

A iniciativa é uma promoção do Conselho Municipal de Meio Ambiente e tem como objetivo fortalecer a atuação democrática, participativa e qualificada desses colegiados, preparando e atualizando seus membros para contribuir de forma ainda mais efetiva com a formulação e o acompanhamento das políticas públicas ambientais do município.

A programação contará com quatro encontros. O primeiro trará o tema “Introdução à Gestão de Políticas Públicas”, com palestra de Fernando Moura, atual Controlador Geral do Município e secretário municipal interino de Administração.

Nos demais encontros os participantes abordarão temas como:

Processos Governamentais e Orçamentários

Licitações e Contratos Públicos

Participação Social e Gestão Colaborativa

Gestão de Fundos Municipais

Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

Comunicação e Articulação com a Comunidade

A capacitação representa mais um passo da administração municipal em prol de uma gestão ambiental eficiente, participativa e comprometida com o desenvolvimento sustentável de Cachoeiro.